Боевик будет находиться под стражей до середины декабря.

Российский суд продлил арест бывшего сотрудника ФСБ РФ Игоря Гиркина-Стрелкова. Он будет находиться в СИЗО следующие три месяца.

По информации Telegram-канала Baza, заседание прошло в Мещанском суде Москвы. Защита ходатайствовала о домашнем аресте из-за проблем с сердцем. Стрелков напомнил, что не может сбежать из России, так как находится в розыске по линии Интерпола.

"Я нахожусь не в самом хорошем состоянии по здоровью. Я нахожусь в розыске Интерпола, приговорен заочно к пожизненному заключению - возможность скрыться за рубежом для меня является абсурдом. Я не признаю свою вину и намерен отстаивать свое доброе имя и честь в суде, так что скрываться и подтверждать выдвинутое обвинение я не собираюсь", - заявил российский террорист.

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В итоге судья оставил его в СИЗО до 18 декабря.

Арест терориста Игоря Гиркина-Стрелкова - главные новости

21 июля 2023 года Мещанский суд Москвы отправил Гиркина в СИЗО на два месяца. После месяца в российском следственном изоляторе боевик Гиркин начал жаловаться на проблемы со здоровьем.

Соратники российского Стрелкова опубликовали фрагмент из ответа заместителя префекта Восточного административного округа Москвы, в котором говорится, что в Мосве действует указ мэра о режиме повышенной готовности, который ввели в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Якобы это стало причиной аграничения контактов с Гиркиным.

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