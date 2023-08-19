Жена террориста рассказала, в каком состоянии сейчас находится новоявленный "политзаключенный".

После месяца содержания в российском СИЗО бывший полевой командир боевиков "ДНР" Игорь Гиркин начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская.

По ее словам, на днях она получила письмо от мужа, датированное 6 августа. В нем осужденный Гаагским судом международный преступник заверил, что у него все хорошо.

"Жарковато в камере, несмотря на постоянно работающий кондиционер, но в принципе терпимо, можешь не беспокоиться. Холодильник забит, не успеваю съедать, так много продуктов больше не приноси", – написал Гиркин в письме.

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Вчера отставного террориста посетил в СИЗО его адвокат, который рассказал жене об истинном состоянии заключенного.

"У Игоря ухудшилось состояние здоровья, обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание. Обследование до сих пор не проводилось, от чего, я, честно говоря, в глубоком шоке. Ничем другим, как откровенным издевательством я это назвать не могу", – заявила жена.

Регинская заверила, что не намерена мириться с таким положением дел и будет добиваться медосмотра для мужа.

Арест Гиркина

23 июля Игорь Гиркин (Стрелков), получивший наибольшую известность как "министр обороны ДНР" в 2014 году, а сегодня просто военный блогер, был арестован российскими силовиками. Несмотря на то, что Гиркина считают виновным в совершении множества военных преступлений, в том числе в сбитии малайзийского Боинга над Донбассом, российские "правоохранители" заинтересовались только его постами в Телеграм с критикой российского военного командования.

Примечательно, что "главный" российский оппозиционер Алексей Навальный, которому путинский режим уже успел оформить сразу несколько "сталинских" тюремных сроков, раскритиковал арест Гиркина и назвал терориста "политзаключенным".

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