В 2017 году дочери Кадырова летали на частном самолете в Париж.

Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Карина, Табарик и Хеди воспользовались паспортами с другой фамилией для поездки во Францию в 2017 году, следует из утечки базы пересечения границ, которую изучило "Агентство".

В июне 2017 года дочери Кадырова летали в Париж на бизнес-джете Airbus ACJ319 своего отца. На борту был как минимум 21 человек. Среди пассажиров были три дочери главы Чечни, которые использовали паспорта на фамилию Мусаева. При этом в документах у них было отчество Рамзановна и настоящие даты рождения. Все три паспорта, которые использовали дочери Кадырова, согласно другим утечкам, до сих пор числятся как действующие.

Как отмечает "Агентство", в Париже проводит показы модный дом Firdaws, которым управляет еще одна дочь Кадырова, Айшат.

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Кроме них, на борту также была Фатима Хазуева. Как писал "Проект", она состоит в отношениях с главой Чечни. Во Францию летала и дочь Хазуевой Ашура, которая использовала документы с фамилией матери. Кадыров называет ее дочерью своей жены Медни, а из сообщений чеченских властей следует, что она носит фамилию главы региона. Ашуре Кадыровой сейчас 12 лет, а на момент полета ей было пять, уточняет "Агентство".

"Деяния" детей Кадырова - детали

Сын Рамзана Кадырова, Адам, снялся в пафосном видеоролике, где он стреляет одновременно из двух золотых пулемётов. Ролик получил вирусную популярность.

На видео 16-летний Адам под эпичную музыку стреляет из оружия, которое по российским законам ему нельзя брать в руки, поскольку он несовершеннолетний. Для повышения уровня пафоса ролик снят сразу с нескольких точек.

Пользователи Сети восприняли нелепый ролик не без юмора. Так, сына Кадырова уже окрестили "цыганским бароном" и "Рэмбо на минималках". Некоторые также вопрошают, почему этот бравый боец до сих пор не под Курском.

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