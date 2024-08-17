Также чеченский правитель пригласил американского предпринимателя к себе в Грозный.

Правитель Чечни Рамзан Кадыров похвастался пикапом Tesla Cybertruck с установленным на нем пулеметом и выразил благодарность лично Илону Маску. Машину чеченский диктатор намерен отправить "в зону СВО".

"Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак "Тесла". Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет восстребован в соответствующих условиях. Уверен, этот "зверь" принесет много пользы нашим бойцам", – сообщил Кадыров в своем Телеграм.

Расхваливая машину, чеченский правитель выразил "искреннюю благодарность" лично Илону Маску и пригласил американского бизнесмена посетить Чечню.

"Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО", – отметил он.

На момент этой публикации ни сам Илон Маск, ни компания Tesla публично заявления Кадырова не комментировали.

Илон Маск и Рамзан Кадыров

Как писал УНИАН, ранее чеченский правитель уже обращался напрямую к Илону Маску, но отнюдь не так дружелюбно. В марте 2022 года Илон Маск вызвал Владимира Путина на спортивный бой, в котором предлагал поставить на кон Украину.

Разумеется, в Кремле на публичный вызов не отреагировали. Но за Путина тогда вступился Рамзан Кадыров. В своем посту в Telegram Кадыров тогда назвал Маска женским именем "Илона" и предложил пройти в Чечне специальные тренинги, чтобы "подкачаться" и подготовиться к встрече с Путиным.

В ответ Маск сказал, что это даст ему слишком большое преимущество перед Путиным и предложил использовать только одну руку.

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