Российский диктатор подписал закон о "военном положении", ранее объявленном на захваченных территориях Украины.

В октябре прошлого года российский диктатор Владимир Путин "ввел" военное положение на оккупированных территориях Украины – в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Теперь президент страны-агрессора убрал препятствия для проведения выборов и референдумов на захваченных украинских территориях, сообщает пропагандистские издание ТАСС.

29 мая Путин подписал принятый накануне закон, предусматривающий возможность проведения голосования на территории, где введено военное положение. Теперь подобного рода фейковые выборы и референдумы возможны – по закону их могут провести после консультаций Центральной избирательной комиссии РФ с Минобороны и ФСБ. Ранее законодательство РФ устанавливало, что на таких территориях референдумы и выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления не проводятся.

Кроме того, фактически узаконена депортация граждан с оккупированных территорий в Россию. Закон содержит пункт о "принудительном и контролируемом перемещении граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено".

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Новым законом также расширяются возможности для задержания граждан на территориях, где введено военное положение. Теперь причиной для задержания на срок до 30 суток может стать "нарушение запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение".

Выборы на оккупированных территориях Украины - что нужно знать

В сентябре 2022 года российские оккупанты провели фейковые "референдумы" об отделении от Украины и присоединении к России оккупированных территорий в четырех украинских областях – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Их результаты не признали ни Украина, ни международное сообщество, а попытка присвоить украинские территории была осуждена в принятой ООН резолюции.

Впоследствии стало известно, что власти страны агрессора планируют провести "выборы" на захваченных территориях Украины в Единый день голосования в России в сентябре 2023 года.

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