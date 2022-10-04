Он постановил, что решения Путина об аннексии украинских территорий не порождают никаких юридических последствий.

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о ничтожности решений президента Российской Федерации Владимира Путина об аннексии Крыма, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в указе президента №687/2022 от 4 октября.

Глава государства исходит из того, что территория Украины является целостной и неприкосновенной в пределах ее международно признанной государственной границы, а суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.

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Он отмечает, что, согласно Акту провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, территория Украины является неделимой и неприкосновенной, и подтверждает неотъемлемое суверенное право Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в рамках международно признанной государственной границы с целью обеспечения государственного суверенитета, территориальной целостности, национальной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией и законами Украины.

Также Зеленский заявил о соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права, в том числе императивных норм общего международного права и действующих международных договоров Украины, в том числе Договора между Украиной и Российской Федерацией об украинско-российской государственной границе от 28 января 2003 года, который не может быть приостановлен даже вследствие коренного изменения обстоятельств в соответствии со статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года.

В связи с этим, глава государства согласно статьям 2, 8, 9, 17, 18, 102, 106 Конституции Украины постановил: "Признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года №147, от 21 февраля 2022 года №71, от 21 февраля 2022 года №72, от 29 сентября 2022 года № 685, от 29 сентября 2022 года № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации".

Попытка аннексии украинских территорий Россией

17 марта 2014 года президент России Владимир Путин после оккупации украинской Автономной республики Крым подписал указ "О признании Республики Крым", в соответствии с которым она признана независимым государством".

21 февраля 2022 года Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" на отдельных частях Донецкой и Луганской областей Украины.

30 сентября Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, в которых Россия под дулами автоматов провела псевдореферендумы о вхождении в состав РФ.

4 октября решение о включении украинских территорий в состав России приняли на Совете Федерации РФ.