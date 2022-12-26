Местные "выборы" могут состояться в сентябре следующего года, сейчас Кремль прорабатывает план.

Российское руководство планирует провести "выборы" на захваченных территориях Украины в сентябре 2023 года. Эти планы могут реализовать даже в условиях военного положения. Об этом пишет российское издание "Ведомости".

Единый день голосования в России проходит в начале сентября. По словам трех источников, близких к Кремлю, сейчас в администрации российского президента обсуждают сценарии проведения этих "выборов" сразу и на захваченных территориях Украины тоже.

Один из собеседников издания утверждает, что стандартные сроки избирательной кампании хотят сократить на треть, чтобы провести "выборы" в условиях военного положения, действующего на украинских территориях.

Видео дня

Так, по российским законам, решение о назначении местных выборов принимается в период от 90 до 100 дней до дня самого голосования. Сейчас эти сроки хотят сократить для повторных или досрочных выборов.

Утверждается, что с новыми поправками предвыборную кампанию могут запустить уже в июле. При этом, вероятно, придется внести поправки в закон о военном положении, чтобы "выборы" на захваченных территориях состоялись.

Российская аннексия четырех регионов Украины в 2022 году

23-27 сентября российские оккупанты провели на оккупированных территориях Украины постановочные "референдумы", по результатам которых заявили об аннексии четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Ни сам референдум с неправдоподобно высоким уровнем поддержки пункта "за", ни последующую формальную аннексию украинских территорий не признала ни Украина, ни международное сообщество.

Резолюция ООН осудила попытку России присвоить украинские территории. В то же время подавляющее большинство россиян одобрили решение об аннексии.

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