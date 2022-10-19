Путин "наделил" оккупантов "дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности".

Российский президент Владимир Путин незаконно "ввел" военное положение на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом заявил сам Путин во время заседания Совбеза, цитируют российские СМИ.

Нелегитимный указ главы Кремля обещают "рассмотреть" в Совете Федерации в "кратчайший срок".

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Путин "наделил" оккупантов "дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности".

Согласно "указу", предвидится, в частности, усиление незаконного контроля гражданских на оккупированных территориях, депортация граждан в российские регионы, ограничение выезда из оккупированных областей, незаконный досмотр транспорта, использование работы СМИ "для нужд обороны".

Из указа следует, что в приграничных регионах России (Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области), а также в Крыму вводится "средний уровень реагирования".

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