Резолюцию поддержали 143 страны.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о территориальной целостности Украины несмотря на попытки России заблокировать этот процесс.

Об этом в своем Telegram-канале написал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Приветствую результаты голосования 11-й внеочередной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Голосование завершилось в пользу Украины и мировой демократии. Проект резолюции "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава Объединенных Наций" был поддержан делегатами несмотря на попытки России заблокировать этот процесс", - отметил он.

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Омбудсмен добавил, что 143 страны из 193 проголосовали "за", 5 - "против" (Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия), а еще 35 - "воздержались".

Лубинец напомнил, что эта спецсессия проводится на основании голосования, которое состоялось в Совете Безопасности 27 февраля, и принятой в 1950 году резолюции "Единство во имя мира".

"Эта процедура позволяет обходить вето любого из постоянных членов Совета Безопасности, в данном случае - России, которая ранее блокировала в Совете Безопасности резолюцию, которая осуждала ее действия на территории Украины", - отметил он.

Попытка аннексии территорий Украины: что известно

23-27 сентября российские оккупанты провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России.

30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что все 30 стран-членов НАТО никогда не признают аннексию Россией любых украинских территорий.