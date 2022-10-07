Русский патриарх Кирилл призвал россиян и духовенство два дня "молиться за здоровье" диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РПЦ.
Призыв Кирилла прозвучал в канун юбилея Путина. Завтра российскому диктатору исполнится 70 лет. В часть этого праздника за здоровье кровавого диктатора якобы надо молиться аж два дня. Патриархия утвердила тексты для двух разных молитв.
"Патриарх Кирилл считал необходимым всем верующим "вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здоровье главы государства российского". Молиться о здоровье президента священники будут в день его рождения, 7 октября, и на следующий день, когда празднуют Сергия Радонежского", - говорится в сообщении.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и российских пропагандистов.
Впоследствии Кабинет министров одобрил предложения по применению персональных санкций на 10 лет против руководителя Русской Православной церкви патриарха Кирилла и еще семи ее представителей.