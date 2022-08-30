Такое решение Кабинет министров принял с целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кабинет министров одобрил предложения по применению персональных санкций на 10 лет против руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи ее представителей.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, соответствующее распоряжение правительство приняло на своем заседании 30 августа.

В частности, правительство одобрило предложения ввести санкции на десять лет против:

Відео дня:

16-го патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича, 20.11.1946 г. р.);

руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской Православной церкви митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева Григория Валерьевича, 24.07.1966 г. р.);

заместителя руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской Православной церкви протоиерея Николая Балашова (Балашова Николая Владимировича, 13.12.1956 г. р.);

митрополита Псковского и Порховского Русской православной церкви Тихона (Шевкунова Георгия Александровича, 02.07.1958 г. р.);

архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Русской Православной церкви Питирима (Волочкова Павла Павловича, 02.02.1961 г. р.);

протоиерея Русской Православной церкви, писателя, проповедника и педагога Владимирова Артемия Владимировича (21.02.1961 г. р.);

митрофорного протоиерея Русской Православной церкви, проповедника, телеведущего Ткачева Андрея Юрьевича (30.12.1969 г. р.);

русского православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии Осипова Алексея Ильича (31.03.1938 г. р.).

Санкции предусматривают: блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов и тому подобное.

Такое решение Кабинет министров принял с целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что список еще должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны Украины и президент Украины. Кроме всего, их согласование позволит с таким же списком обратиться к международному сообществу, чтобы ввести такие же санкции в других странах.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и российских пропагандистов.

Вас также могут заинтересовать новости: