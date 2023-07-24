Их оклад все еще втрое больше, чем средняя зарплата в РФ.

Наемники ЧВК "Вагнера" после короткого бунта их главаря Евгений Пригожина и последовавших за ним уходом с линии фронта в Украине и "переездом" в Беларусь продолжают получать зарплаты. Однако суммы уменьшились на 40%, и на выплаты могут рассчитывать не все, пишет российское издание "Можем объяснить".

Как журналисты узнали из закрытых чатов родственников наемников, зарплаты в ЧВК "Вагнера" упали со 240 тысяч рублей в месяц (столько им платили наменикам за боевые действия в Украине) до 150 тысяч рублей. Это все еще втрое больше, чем средняя зарплата в РФ (53 тысячи рублей).

На выплаты теперь могут рассчитывать, по словам жен и матерей "вагнеровцев", только те, кто готов поехать на новую базу ЧВК в Беларусь или отправиться в африканские или арабские страны. Также они массово жалуются на серьезные задержки выплат.

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"Отдельное беспокойство у жен наёмников вызывает то, что их мужья предоставлены сами себе в отелях Анапы (временно выполняющих функцию госпиталей), где ждут окончания контракта, и могут не довезти домой заработанное: например промотать все деньги в ресторанах или на "женщин с низкой социальной ответственностью", – пишет издание.

Признание РФ спонсором терроризма - последние новости

В конце июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, до полномасштабной войны в Украине пытавшийся скрывать свою связь с частной военной кампанией, а после вторжения РФ на украинскую территорию самостоятельно вербовавший наемников, вместе с "вагнеровцами" отправился "маршем справедливости" на Москву. Взбунтовавшиеся наемники приблизились к Московской области, но после этого мятеж утих, а сами "вагнеровцы" начали массовое перемещение на территорию Беларуси.

В частности, на фоне этих событий российский диктатор Владимир Путин, обвинивший Пригожина в предательстве, публично признал, что деятельность ЧВК финансировалась за счет государственного бюджета РФ по меньшей мере в течение года (с мая 2022 по май 2023 года). По его словам, за это время потратили 86 млрд рублей. Российские пропагандисты озвучивали сумму в 10 раз больше.

Такое заявление Путина дало странами мира основания признать РФ страной-спонсором терроризма – через признание ЧВК "Вагнера" террористической организацией.

По состоянию на июль 2023 года 11 стран и международных организаций признали Россию государством-спонсором терроризма.

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