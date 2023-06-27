Компания-владелец ЧВК через "Военторг" за год заработала десятки миллиардов рублей, утверждает диктатор.

РФ полностью обеспечивала содержание членов частной военной компании "Вагнер", которая является собственностью компании "Конкорд".

Россия только с мая 2022 года выделила ЧВК более 86 миллиардов рублей (более 1 млрд долларов) на содержание наемников и стимулирующие выплаты, рассказал российский диктатор Владимир Путин во вторник, 27 июня, сообщает "BBC News | Русская служба" в Telegram.

"…Содержание группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством, из Министерства обороны, из государственного бюджета, мы полностью финансировали эту группу", - заявил лидер россиян.

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По словам Путина, компания "Конкорд" через "Военторг" за год заработала 80 млрд рублей. "Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", - заявил диктатор.

Ранее журналисты узнали, что компания "Конкорд" принадлежин путинскому "повару" Евгению Пригожину.

Напомним, в мае 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что "Вагнер" - это частная военная компания, которая не имеет отношения к российскому государству".

Бунт "Вагнера" в России - сегодня это стоит знать

Евгений Пригожин 23 июня жестко "наехал" на российское военное руководство за уничтожение оккупантов. Он утверждал, что кадровые военные ударили по тыловому лагерю "вагнеровцев", и пригрозил наказанием.

Уже на следующий день наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону и Воронеж и начали колоннами двигаться в сторону Москвы. Члены ЧВК "Вагнер" успели ликвидировать военный самолет Ил-22М, в котором были военные, и несколько вертолетов.

Бунт "вагнера" стремительно закончился 24 июня - Пригожин с ведома Владимира Путина поговорил с беларуским псевдопрезидентом Александром Лукашенко, получил гарантии безопасности и усмирил своих пособников. В Кремле сообщали, что главарь ЧВК отправится в Беларусь.

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