На прошлой неделе мониторинговая группа сообщала о присутствии по меньшей мере 2000 "вагнеровцев", однако по состоянию на понедельник, 24 июля, актуальная цифра разительно отличается.

В Беларуси зафиксирован "тысячный" рост количества наемников ЧВК "Вагнер" в сравнении с данными мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" по состоянию на 18 июля.

Тогда сообщалось, что на территории Республики присутствует по меньшей мере 2000-2500 "вагнеровцев". Теперь данные разительно отличаются: согласно оценке Гаюн, количество наемников по состоянию на 24 июля уже составляет 3450-3650 человек.

Отмечается, что прибытие последней колонны ЧВК "Вагнер" фиксировалось в воскресенье, 23 июля. Всего с 11 июля с территории РФ приехало минимум 10 организованных колонн, каждая из них насчитывала по 670-700 единиц автомобильной техники.

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Преимущественно, речь идет о пикапах УАЗ Патриот, Mitsubishi L200, КамАЗах, Уралах, а также других автобусах с фурами, на которых ЧВК перевезли личный состав, а также строительную/инженерную технику.

"По нашим оценкам, количество наёмников в Беларуси уже составляет 3450-3650 человек. Все колонны направлялись и прибыли в палаточный лагерь в д. Цель под Осиповичами. Оценка основана опираясь на численность техники, которая прибыла в Беларусь и ее прибытие было подтверждено", - сообщает Гаюн.

В ГПСУ уточнили, является ли "Вагнер" в Беларуси опасным для Украины

Напомним, после неудавшегося бунта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина часть "вагнеровцев", при согласии лидера РФ, было договорено отправить на территорию Беларуси. Передислокация российский "боевиков" в страну, которая поддерживает войну против Украины, вызвало опасения. Ведь по мнению некоторых экспертов, российский лидер Владимир Путин уже долгое время настаивает на том, чтобы лидер Республики Александр Лукашенко вступил в войну против Украины и помог оккупантам.

Как прокомментировал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, разведка внимательно следит за всеми перемещениями наемников из РФ в Беларусь. Он уточнил, ведомство не видит рисков для Украины: фиксировалось присутствие нескольких сотен наемников, которых, вероятнее всего, задействуют для дестабилизации ситуации на границе, отмечал Демченко.

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