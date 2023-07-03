Российские диктатор наговорил лишнего, когда пытался очернить Пригожина.

Россию могут внести в список стран-спонсоров терроризма после того, как Владимир Путин признался, что "Группа Вагнера" финансировалась из государственного бюджета. Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Можем объяснить".

Так, в попытке принизить заслуги Евгения Пригожина после его скоротечного мятежа Владимир Путин заявил, что российское государство полностью обеспечивало так называемую "ЧВК Вагнер". В частности российский президент утверждал, что с мая 2022 года по май 2023 из федерального бюджета было выделено 86 млрд рублей на содержание этой группировки.

Позднее российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что с учетом различных госконтрактов "ЧВК Вагнер" получила в общей сложности более 858 млрд рублей.

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"Сама ЧВК "Вагнер" рискует попасть в список террористических организаций, и тогда ее главного спонсора даже не надо искать", – отмечает издание.

Сейчас в ЕС активно обсуждается вопрос признания "Группы Вагнера" террористической организацией. Парламент Франции еще в мае принял резолюцию с требованием включить "Вагнер" в официальный список террористических организаций ЕС.

Уже сейчас 11 стран и международных организаций признали Россию государством-спонсором терроризма: ПАСЕ, Парламентская Ассамблея НАТО, Европарламент, Литва, Украина, Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды, Польша и Словакия.

"Теоретически, признание "Вагнера" террористической организацией [на уровне ЕС] ускорит процесс по внесению России в такой список", — заявил австрийский политолог Мартин Малек.

Издание отмечает, что главная цель таких резолюций – давление на США, которые до сих пор уклоняются от внесения России в свой список стран-спонсоров терроризма. Если это произойдет, американские суды смогут рассматривать частные и государственные иски против России и назначать по ним компенсации за счет замороженных активов РФ.

Мятеж Пригожина – последние новости

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые публично высказался о событиях 23-24 июня, когда Евгений Пригожин повел своих наемников на Москву с целью "добиваться справедливости" и захватить самого Шойгу. В своем комментарии российским медиа министр поблагодарил российских военных за отказ перейти на сторону "вагнеровцев".

По мнению российского правозащитника Владимира Осечкина, Пригожин смог "выторговать" у Путина беспрепятственную эвакуацию в Беларусь в том числе благодаря наличию компромата. За годы "сотрудничества" с Путиным у Пригожина накопился солидный запас доказательств причастности Кремля к терактам за границей.

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