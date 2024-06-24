'Человек достаточно закрытый': кто возглавил 5 службу ФСБ, которая собирает данные об Украине

СМИ раскрыли, чем будет заниматься на новой должности Алексей Комков.

В России назначили нового главу Пятой службы ФСБ, которая отвечает за сбор информации об Украине. Им стал Алексей Комков.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", одной из основных задач Комкова на новой должности, кроме политического функционала выстраивания необходимых режима отношений с другими государствами на внешнем треке, также сейчас будет и реализация различных схем обменных фондов с иностранными спецслужбами, с целью "выковыривания" ряда лиц, находящихся в международном розыске по запросу России или отбывающих наказание в иностранных юрисдикциях.

Отмечается, что это задача не из простых в нынешних реалиях. Бывший начальник Пятой службы Сергей Беседа создал обменный "актив" в виде Пола Уилана, Эвана Гершковича и других граждан различных иностранных государств.

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Проект отмечает, что Алексей Комков человек достаточно закрытый. Хорошо играет в хоккей и находится в серьезной оппозиции к влиятельным кланам. Из его близких людей можно выделить в прошлом бизнесмена Эдуарда Левченко (живет в Черногории; ранее был задержан и отбывал наказание в России по уголовному делу в рамках клановых войн в ФСБ), а также заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова (выпускник Голицынского пограничного института ФСБ и экс-глава городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области).

Что известно о 5 службе ФСБ

Пятая служба ФСБ - подразделение, специализирующееся на сборе информации внутри России и в странах бывшего Советского Союза. Перед вторжением в Украину правитель РФ Владимир Путин во многом полагался на сведения, предоставленные именно этим подразделением ФСБ. Впрочем, отчеты не соответствовали действительности.

В начале российского полномасштабного вторжения ряд СМИ даже сообщали, что главу службы Сергея Беседу и его коллег арестовали за фейковые данные в отчетах об Украине. Впрочем, подтверждений не было.

Теперь же стало известно, что чиновника сняли с должности. Формально Беседу уволили из-за достижения им 70-летия - предельного срока службы.

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