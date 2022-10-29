Политолог убежден, что Путин сам поставил Россию в прямую зависимость от США.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину уже очевидно, что у России нет нормального выхода из того состояния, в которое ее завел Путин, однако у Путина все еще достаточно ресурсов.

Об этом в интервью УНИАН заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Путин привел страну в такое состояние, из которого нормального легального выхода нет. И при этом будущее страны категорическим образом зависит как никогда прежде от вашингтонского обкома и от внешнего окружения. Будут из Америки поставлены Украине ракеты (ATACMS), которые летают на 300 километров или не будут? Это не зависит от Кремля, это зависит от Вашингтона и от их отношения с Киевом. Если будут, то будет совершенно другая ситуации на поле боя, совершенно другое будущее у России", - отметил политолог.

Орешкин также подчеркнул, что Путин сам поставил Россию в прямую зависимость от США.

"Путин не только ослабил Россию, не только унизил Россию, я не говорю даже об Украине, тут все понятно, но он еще как никогда поставил Россию в прямую зависимость от решений вашингтонского обкома. Добился расширения НАТО, добился токсичности русской культуры и презрения к русскому языку. Он много чего добился для моей Родины, "низкий" ему поклон за это… Я уже не говорю о том, как много "добра" он принес на украинскую землю", - заявил политолог.

Эксперт также отметил, что в России стремительно растет количество людей, которые крайне недовольны сложившейся ситуацией.

"Я думаю, что и в России с каждым месяцем все большему количеству людей хочется, чтобы конец был поскорее, потому что этот режим уничтожает страну. Надо начинать процесс обратного освоения одичавшего пространства в количестве 117 миллионов кв.км. со 140 миллионами людей, из которых 2/3 просто отравлены. Физически отравлены пропагандой. Их нужно лечить. И это вторичное освоение одичавшего пространства – очень долгая история, и чем скорее Путин проиграет, тем скорее можно будет к этому приступать. Но я думаю, что тут обольщаться не надо, у Путина еще много ресурсов", - отметил эксперт.

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