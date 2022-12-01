Журналисты провели целое расследование и выяснили, что в последнее время в РФ значительно оживились работы по оборудованию бункеров.

Президент России Владимир Путин имеет разветвленную сеть секретных бункеров, расположенных от Москвы до Урала, и продолжает строительство подземных укрытий в стране.

Как сообщил автор расследования и главный редактор издания "Собеседник" Олег Ролдугин в интервью телеканалу "Дождь", бункеры начали строить еще в советское время для первых лиц государства, но в последнее время работы по строительству возобновились.

"Точно есть бункеры и в Москве, и на Урале, есть бункеры в Поволжье", - сказал он, добавив, что у Путина есть официальная и неофициальная сеть бункеров.

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Официальной системой бункеров занимается Главное управление специальных программ при президенте России – это официальная отдельная силовая структура, которая подчиняется непосредственно президенту.

В процессе исследования Ролдугин выяснил, что те самые строители, которые строят официальные бункеры и строили тоннели под домом Путина в Геленжике, строят и частные укрытия для него. При этом количество частных бункеров намного больше, чем тех, которые можно высчитать по официальным документам.

По словам журналиста, глубина тоннелей в Москве составляет до 200 м – об этом рассказывали диггеры, которые случайно попали в тоннели и которые позже были за это осуждены к условным и реальным срокам и были вынуждены покинуть РФ.

Он также добавил, что после того, как Путин пришел к власти, за реновацию бункеров взялись с новой силой. Например, в московских бункерах решили модернизировать лифты и всего на три из них потратили 55 млн руб.

"По этим масштабам можно судить, какая глубина, что это за лифты и какие шахты проложены под Москвой. Занималась модернизацией структура, которая специализируется на создании шахт для пусковых установок ракет. Многие бункеры связаны между собой тоннелями, которые расходятся на десятки км", - сказал Ролдугин.

Прежде всего скрытые тоннели есть в центре Москвы. По данным журналистов, известная подземная система "Метро-2" связывает правительственные учреждения Москвы, прежде всего Кремль, с бункерами в российской столице, Балашихе, Чехове и чуть ли не в Калуге.

Один из секретных входов в тоннель "Собеседник" обнаружил возле Мичуринского проспекта в Москве. Сообщается, что таких объектов в столице РФ не один десяток по разным адресам: Лучниковый переулок (недалеко от Лубянки), Крестовоздвиженский (возле Минобороны), Таганка (рядом с бункером Сталина), многие из них сосредоточены возле бывшего пустыря, который диггеры называют "Раменки-43", рассказывая, что именно в этом месте расположен целый подземный город, связанный туннелями с Кремлем.

Также подземные хранилища есть под дворцом Путина в Геленджике.

Журналисты считают, что еще один из бункеров расположен в горе Ямантау в засекреченном уральском городке Межгорье, что на юге от Екатеринбурга и точно между Магнитогорском и Уфой.

Закрытое административно-территориальное образование Межгорье появилось после объединения двух военных городков – Белорецк-15 и Белорецк-16, – расположенных на расстоянии 20 км друг от друга. Всего там живет около 15 тыс. человек. Въезд в город даже для россиян, строго по спецпропускам.

Журналисты отметили, что в последние месяцы работы на Ямантау активизировались, и денег на них не жалеют. Над горой Росавиация установила бесполетную зону, а пешком пройти туда сложно.

За охрану этого строительства отвечают военные, егеря, и, судя по госконтрактам, квадрокоптеры DJI Mavic 2 Enterprise Advanced с 32-кратным увеличением и тепловизором (стоят от 500 тыс. до миллиона рублей за аппарат).

По информации Ролдугина, за строительство бункеров отвечает "Управление строительства №30", деятельность которого курирует Главное управление специальных программ (ГУСП) президента России.

Руководителем ГУСПу с 2015 года значится офицер госбезопасности Александр Линец, который до этого возглавлял Управление ФСБ России по Южному военному округу. О доверии Путина к этому лицу свидетельствует то, что в 2020 году он переехал в квартиру площадью 176,7 кв. м. в доме Управления делами президента в Большом Тишинском переулке в Москве. В этом же доме от государства получили жилплощадь руководители кремлевской администрации Антон Вайно, Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Раскол в окружении Путина

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что приближенные к президенту России Владимиру Путину уже делят власть. В то же время он отметил, что в Путина еще много ресурсов.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что смерть президента России Владимира Путина не будет означать быструю победу Украины в войне, но это будет ускоренная победа.

А российский социолог Игорь Эйдман считает, что окружение Путина может "сдать" его в Гаагу, чтобы Запад их простил.

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