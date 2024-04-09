Россияне пытались отбить атаку, но дроны поразили цель.

В ночь на 9 апреля беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области РФ.

Как сообщают российские Телеграмм-каналы, центр атаковали якобы два беспилотника. Хотя официально оккупанты отчитывались о сбитии БПЛА, но в сети появились кадры, на которых четко видно, что "птички" долетели по цели и поразили ее.

На видео момента атаки видно, что россияне пытались сбить БПЛА, открыв огонь из нескольких точек центра. Впрочем, впоследствии видно и слышно мощные взрывы.

Как сообщает ASTRA, поврежден фасад здания и окна. По предварительным данным, пострадавших якобы нет. На еще одном видео момента атаки слышно, что взрывы были мощными.

Другая "бавовна" в РФ

Как сообщал УНИАН, в Брянской области беспилотные летательные аппараты атаковали химический завод, на котором производят взрывчатку.

Новая атака дронов на Брянский химический завод имени 50-летия СССР произошла в пятницу, 5 апреля. Он входит в Концерн "Техмаш" государственной корпорации "Ростех".

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