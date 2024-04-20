Отмечается, что главной целью стали российские энергообъекты, которые питали объекты ВПК.

Беспилотники в ночь на 20 апреля атаковали энергетические объекты на территории Российской Федерации. По данным источников УНИАН, это была совместная операция Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны и Сил специальных операций ВСУ.

"Минвойны РФ плачется, что этой ночью в восемь областей пришли десятки украинских беспилотников: Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и даже Московской. Поражены как минимум три электроподстанции и база хранения горючего, где вспыхнули пожары", - говорится в сообщении.

По данным источников, это была совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ. Целью была энергетическая инфраструктура, которая питает объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.

"Дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат - успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России", - отметил источник в спецслужбах.

Атака дронов в России 20 апреля - что известно

В ночь на субботу, 20 апреля, беспилотники самолетного типа атаковали восемь российских областей. Как сообщили в минобороны РФ, ПВО оккупантов якобы уничтожила и перехватила 50 БПЛА.

Впрочем, несмотря на утешительную сводку об уничтожении БПЛА, некоторые "птички" все же достигли целей. Российские СМИ сообщают о поражении нефтебазы в Смоленской области.

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