На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российской "горючки".

Этой ночью "Роснефть" недосчиталась двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Роздорово Смоленской области (Россия).

Об этом сообщил УНИАН информированный источник. По его данным, уничтожено 26 тыс. кубометров российского топлива.

"На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российской "горючки". После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала", - рассказал источник.

Отмечается, что это дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области.

"СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые обеспечивают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями", - отметил источник.

Атака дронов 24 апреля

Как сообщал УНИАН, этой ночью нефтяные объекты на территории РФ атаковали ударные беспилотники. На территории города Липецк упал дрон, в Смоленской области горит нефтебаза, а в Воронеже горит НПЗ.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пишет, что БПЛА упал в промышленной зоне города Липецка, но жертв нет. На месте работали экстренные службы.

В то же время губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщает, что в регионе атаковали нефтебазу . Из-за этого произошло возгорание на топливно-энергетических объектах в двух районах области.

Директор Центра исследований национальной устойчивости Олег Белоколос отмечал в эфире проекта "Тема из Мосейчук", что последующие атаки Сил Обороны Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к тому, что Россия не сможет их восстановить, а на внутреннем рынке РФ возникнет дефицит. Он подчеркнул, что если Украина будет поддерживать такой же масштаб и темп этих атак, Россия не сможет их восстанавливать, потому что там очень много технических деталей. При этом добавил, что речь идет об оборудовании, которое нельзя украсть и привезти в карман где-то контрабандой.

По его словам, о серьезной угрозе своей нефтеперерабатывающей промышленности уже открыто говорят сами россияне.

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