Компании помогают организовать роды и чилийский паспорт за сумму до 1 млн рублей.

В РФ после скандала в Аргентине дельцы рынка вторых паспортов начали массово рекламировать отправку беременых россиянок в Чили.

В сети размещены десятки роликов на YouTube, где сравниваются программы Аргентины и Чили для родового туризма. В этом бизнесе уже участвуют десятки российских компаний и их представители в Чили, пишет издание The Moscow Times.

Среди них Chilekids с офисами в Москве, Махачкале и Винья-Дель-Мар, сервис Chilepassport, Chilemamas, Panamamama, Assispoint, проект Look My Tour и другие. Цена на получение гражданства для ребенка практически одинакова - компании помогают организовать роды и чилийский паспорт за сумму до 1 млн рублей.

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Компании дают обещание, что сразу после рождения ребенок получает один из самых сильных паспортов (12 место в мировом рейтинге), а его родители также смогут претендовать на гражданство.

Скандал с беремеными россиянками в Аргентине

В прошлом году россияне устроили "родильно-паспортный туризм" в Аргентину. Пользуясь местным законодательством, граждане РФ бросились рожать детей в этой стране, чтобы дать им возможность получить паспорт Аргентины.

В начале февраля 2023 года аргентинские власти решили разобраться с этой ситуацией. Миграционные органы начали наводить порядок с потоком беременных россиянок.

Власти Аргентины начали массово отказывать гражданам РФ в продлении разрешений на пребывание в стране после скандала с нашествием беременных россиянок.