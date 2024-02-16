Спикер Госдумы Володин заявил, что смерть Навального выгодна США, а также Зеленскому, Сунаку и Шольцу.

В России назвали политиков, "виновных" в смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Фантасмагорической версией о причастности к его убийству США, Брюсселя и Украины поделился спикер Госдумы РФ Володин.

Он возмутился в социальных сетях, что в совершении преступления "политики и главы недружественных государств" обвиняют Россию. По словам Володина, причину смерти Навального установят судмедэксперты и следствие.

Но, если поразмыслить, кому на сегодня "выгодна" его смерть, по мнению политика, очевидно:

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"Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского, - виновники смерти Навального"

Также Володин намекнул, что Навальный скончался из-за более 19 тысяч санкций, учрежденных Западом против России, а также из-за тех, кто поддерживает Украину в войне и хочет разорвать в клочья РФ и ее экономику. "Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть", - утверждает Володин.

Смерть Навального лежит на Путине - Зеленский сделал заявление

Сегодня в российской колонии умер один из главных оппозиционеров путинскому режиму Алексей Навальный. Факт его кончины подтвердила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), утверждая, что Навальному стало плохо во время прогулки и его не смогли реанимировать.

Украина и Запад считают, что Россия цинично убила Навального. Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал его смерть во время визита в Германию. "Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа", - сказал Зеленский.

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