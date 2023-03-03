В смонтированном видео показаны последствия атаки, которые вызывают много вопросов.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России спустя сутки опубликовала кадры с места так называемой "атаки украинских диверсантов" в Брянской области.

В ролике показаны два гражданских автомобиля – зеленый "ВАЗ" и красная "Шевроле". В обеих машинах на водительских сидениях запечатлены заблюренные тела со следами крови.

Примечательно, что на "Жигулях" присутствуют многочисленные следы от пуль, разбиты стекла, но никаких осколков стекла на земле рядом не видно. На "Шевроле" наоборот не видно ни одного пулевого отверстия, через которое пуля могла бы убить водителя.

Видео дня

Также в видеоролик вшиты статичные фотографии мин, боеприпасов и гильз, которые, как утверждается, были оставлены "диверсантами".

"Атака диверсантов" на Брянскую область

В четверг, 2 марта, российские СМИ "взорвались" сообщениями о нападении "украинской ДРГ" на приграничные деревни Сушаны и Любечане в Брянской области. Утверждалось, что аж полсотни "диверсантов" расстреливали и брали в заложники местных жителей.

Российские власти заявили, что ФСБ и военные начали операцию по уничтожению "вооруженных украинских националистов", вторгшихся на российскую территорию.

Позднее ответственность за произошедшее взял на себя "Русский добровольческий корпус". Представитель этой организации заявил, что никаких детей никто не расстреливал и заложников не брал. Всю операцию "Корпус" объяснил желанием показать россиянам, что режим Путина пора свергать с оружием в руках.

Украинские власти назвали всё случившееся провокацией российских спецслужб. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Кремль хочет запугать россиян страшилками об украинцах и одновременно дискредитировать Украину в глазах мировой общественности.

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