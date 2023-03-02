В Офисе президента посоветовали Кремлю бояться своих партизан.

В Офисе президента Украины назвали провокацией заявления РФ о якобы нападение украинской ДРГ на населенные пункты Сушаны и Любечане в Брянской области.

"История об украинских ДРГ в РФ - это классическая провокация. Абсолютно сознательная. Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хотя бы как - то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность", - написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. В то же время он добавил, что партизанское движение в РФ становится сильнее и агрессивнее. "Бойтесь своих партизан", - отметил Подоляк, обращаясь к россиянам.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя эту новость, сказал о "продолжении трансформации России, ее очищении и освобождении от диктатуры Путина".

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"РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает. .. Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и принимать какие-то конкретные меры", - сказал он в комментарии "Общественному".

В Государственной пограничной службе и в оперативном командовании "Север" журналистам "Суспильного" ответили, что не располагают информацией об инцидентах на территории Российской Федерации.

"Атака ДРГ" в Брянской области

Как сообщал УНИАН, сегодня утром российские пропагандистские СМИ начали писать об инциденте на приграничье - якобы в населенных пунктах Сушаны и Любечаны Климовского района Брянской области произошло нападение "украинских диверсантов".

В росСМИ распространялась информация и об ударе дронами ВСУ, и о подрыве электроподстанции, газовой станции, затем о расстреле жителей указанных населенных пунктов и взятии в заложники "диверсантами".

Впоследствии местные власти не подтвердили нападения на жителей Брянщины, большинство из распространенных сообщений опровергли пропагандисты Кремля.

Представители российского добровольческого корпуса взяли на себя ответственность за инцидент, заявив, что хотели продемонстрировать россиянам, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом.

Тем временем в СМИ сообщили, что из-за нападения на села Путин хочет провести экстренное заседание Совета Безопасности. Впоследствии его пресс-секретарь опроверг это сообщение.

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