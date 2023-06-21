В Минобороны РФ уверяют, что беспилотники приземлили средства РЭБ.

Минобороны РФ обвинило Украину в атаке беспилотников на объекты в Моковской области. БПЛА якобы сбили.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня под Москвой предотвратили атаку трех беспилотников. Их приземлили средства РЭБ.

"Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. В результате неудачной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - заявили в ведомстве.

Видео дня

Что предшествовало

Утром 21 июня стало известно, что сразу несколько неизвестных беспилотников упали в Подмосковье. Около 5 утра 21 июня очевидцы сообщили о взрыве в небе недалеко от села Лукино. По предварительным данным, это был сбитый беспилотник. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Также еще два беспилотника упали в то же время в Наро-Фоминском районе Подмосковья, неподалеку воинской части.

Вас также могут заинтересовать новости: