Две "птички" приземлились вблизи воинской части.

Сразу несколько неизвестных беспилотников упали в Подмосковье.

Как сообщает Телеграм-канал "База", около 5 утра 21 июня очевидцы сообщили о взрыве в небе недалеко от села Лукино. По предварительным данным, это был сбитый беспилотник. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Также еще два беспилотника упали в то же время в Наро-Фоминском районе Подмосковья, неподалеку воинской части. По данным канала SHOT, там найдены обломки беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

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БПЛА атакуют Россию - последние новости

В России стабильно тревожно из-за неизвестных беспилотников. Довольно часто "птички" летят в Москвеучерез Калужскую область. Так, недавно сообщалось о падение двух дронов на дороге области. Тогда местные жители утверждали, что БПЛА летели в сторону Москвы.

Другие регионы также небезопасны. Так, несколько дней назад в Воронеже дрон врезался в многоэтажку, было повреждено несколько квартир, пострадали два человека.

В России паника из-за БПЛА набирает обороты. Так, недавно россиянка перепутала дрон с детской игрушкой и вызвала все возможные службы.

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