У ВС РФ заканчиваются квалифицированные военнослужащие.

Российское военно-политическое руководство привлекло для управления нанесением артиллерийских ударов в Донецкой области генерал-майора Дмитрия Клименко, уроженца Нежина Черниговской области.

Об этом написал блогер и журналист Роман Цымбалюк.

Он объяснил, что у ВС РФ заканчиваются квалифицированные военнослужащие, поэтому приходиться "расконсервировать" российских "героев-пенсионеров".

Применение россиянами большого количества артиллерии и боеприпасов сводится к хаотическому обстрелу и полному стиранию с лица земли населенных пунктов, которые они планируют занять.

Такая тактика применения малоэффективная и очень затратная, поэтому было принято решение вызвать "профессионала" для увеличения продуктивности использования средств, а также обучения "бестолковых артиллеристов" непосредственно на поле боя, рассказал Цымбалюк.

Сам Клименко последние годы занимал должность начальника кафедры ракетных войск и артиллерии. В ВС РФ он известен как "мастер артиллерийского дела", однако свой статус и звание "героя РФ" он получил из-за огромных человеческих жертв всюду, где он приложил свою руку.

"В ходе Второй Чеченской войны Клименко стал "героем" благодаря тому, что массово расстреливал из самоходных артиллерийских установок людей, которые были вооружены лишь стрелковым оружием. Данную практику Дмитрий Николаевич в дальнейшем повторил и в Сирии, где командовал артиллерией группировки "Евфрат" ВС РФ", - пишет журналист.

Сам Клименко уроженец Нежина Черниговской области и выпускник Одесского высшего артиллерийского училища.

Это не помешало ему в 2015 году стать одним из организаторов обстрела мирных жителей Мариуполя, в ходе которого были убиты 31 человек и 117 ранено.

На данный момент Клименко контролирует действия артиллерии ВС РФ в Донецкой области.

"Лучше бы он оставался героем в РФ, чем идиотом в Украине" – говорят, пишет Цымбалюк, его подчиненные, ведь ничего концептуально нового в проведение "специальной военной операции" Клименко привнести не способен, а "боевые действия в Украине – это не лекция в Москве".

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска после захвата Северодонецка перешли в наступление на Лисичанск, где держат оборону ВСУ. Этот город - последний бастион на пути оккупации всей Луганской области.

Враг также пытается отрезать украинские силы от линии снабжения - трассы Бахмут-Лисичанск. Применяют артиллерию, авиацию и минометы.

Вместе с тем русские бьют по украинским городам, не считаясь с жертвами среди гражданского населения.

ВСУ продолжают атаковать вражеские силы на захваченном россиянами острове Змеиный. По обновленным данным, бойцы уже уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" захватчиков.

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