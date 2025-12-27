Россияне запустили по Украине 559 ракет и дронов: Воздушные силы рассказали, сколько сбили

В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 559 средств воздушного нападения - 40 ракет и 519 БпЛА.

В ночь на 27 декабря оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил. "Основное направление удара - Киевщина", - отметили там.

В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 559 средств воздушного нападения - 40 ракет и 519 БпЛА различных типов:

519 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - Крым (около 300 из них "Шахеды");

10 баллистических/аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков - Рязанская, Брянская обл. РФ);

7 крылатых ракет Искандер-К/Калибр (район пуска - Ростовская обл. РФ, акватория Черного моря);

21 крылатой ракеты Х-101 (районы пусков - воздушное пространство Вологодской обл. РФ);

2 крылатых ракет Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

В Воздушных силах детализировали, что нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 13:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 503 воздушные цели:

474 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

6 баллистических/аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 "Кинжал";

4 крылатые ракеты Искандер-К/Калибр;

19 крылатых ракет Х-101.

"Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА на 30-ти локациях, падение сбитых (обломки) - на 16 локациях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах детализировали, что одна из ракет не достигла цели, информация о 15 (локально потерянных) БпЛА уточняется, несколько вражеских БпЛА в воздухе.

Россияне утром массированно атаковали Киев. В столице зафиксированы прилеты и попадания по многоэтажкам во многих районах, количество раненых растет.

Также в результате атаки РФ есть разрушения и в Киевской области.

