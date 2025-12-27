Зеленский о гарантиях безопасности: Украина имеет 'красные линии'

Отмечает, что чувствительными являются вопросы территорий, ЗАЭС.

Есть сегодня красные линии для Украины и украинского народа, но нужно работать над тем, чтобы было минимум несогласованных вопросов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналистам.

"Безусловно, есть красные линии сегодня для Украины и украинского народа. И я уверен, что есть компромиссные предложения", - отметил он. При этом добавил, что у врага также есть свои цели, которые Украина знает. "Все эти вопросы, они очень чувствительны, это и территории, и ЗАЭС, где вы знаете мою позицию, что юридически мы ничего признавать не будем в любых условиях", - отметил он.

По его словам, перед принятием решений будет коммуницирование с людьми, потому что народ Украины главный. Он отметил, что это будет происходить обсуждение в обществе, через проведение референдума, или речь пойдет о законодательных изменениях.

"Но самое главное, на что бы я обратил сегодня внимание - это на гарантии безопасности. Кроме территориальных вопросов, Запорожской станции, есть гарантии безопасности, которые для нас очень важны. Вот сегодня Россия продемонстрировала, как она реагирует на мирные переговоры Украины и Соединенных Штатов Америки об окончании войны России против Украины. Они массово атаковали Украину. Именно на пути к мирным переговорам Россия показывает свой ответ на это", - подчеркнул Зеленский.

При этом добавил, что гарантии безопасности должны быть такими, чтобы Украина была защищена. Он отметил, что американская сторона поднимает вопрос о референдуме или о выборах, то они точно не могут происходить под вражескими атаками.

Зеленский отметил, что сегодня, на пути во Флориду, находясь в Канаде, будет иметь разговор с европейскими лидерами, поддержка которых важна Украине.

"У нас не хватает дополнительных систем ПВО, и вы это видите, они это знают, все детали от нас они получили. Нам нужны системные поставки систем и ракет. Ракет нужно больше. Россия атакует большим количеством и дронов, и ракет", - сказал он.

Переговоры о мире - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия говорит "Кинжалами" и "Шахедами" на фоне усилий по завершению войны.

Он сказал, что РФ осуществила очередную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и ударных БПЛА. Всего с ночи до утра россияне запустили почти 500 дронов, в частности "Шахедов", и 40 ракет, среди которых аэробаллистические "Кинжалы".

Основная мишень - это Киев: энергетика и гражданская инфраструктура. К сожалению, есть попадания и повреждены обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека.

