Сейчас во многих регионах страны продолжается воздушная тревога.

Российские войска ударили по Днепру.

Это в соцсети подтвердил мэр города Борис Филатов.

"Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим", - обратился он к горожанам.

Сейчас во многих регионах страны продолжается воздушная тревога. Днепряне сообщали о серии взрывов.

ОБНОВЛЕНО 17:20 Кроме того, в соцсетях пишут об ударе по Николаеву. Очевидцы сообщают о взрывах и задымлении. В настоящее время официальных подтверждений этому нет.

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Война в Украине: актуальные данные

Русские войска после захвата Северодонецка перешли в наступление на Лисичанск, где держат оборону ВСУ. Этот город - последний бастион на пути оккупации всей Луганской области.

Враг также пытается отрезать украинские силы от линии снабжения - трассы Бахмут-Лисичанск. Применяют артиллерию, авиацию и минометы.

Вместе с тем русские бьют по украинским городам, не считаясь с жертвами среди гражданского населения.

ВСУ продолжают атаковать вражеские силы на захваченном россиянами острове Змеиный. По обновленным данным, бойцы уже уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" захватчиков.

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