Некоторые позы не позволяют вам выспаться и негативно влияют на здоровье.

Врачи часто говорят о том, какая поза лучшая для сна - к примеру, они утверждают, что на животе спать не стоит, а на левом боку отправляться в царство Морфея безопаснее, чем на правом. Узнайте, в какой позе правильно спать, а какие положения тела выбирать для отдыха нельзя.

В какой позе лучше всего спать - мнение экспертов

Доктор Дебора Ли, специалист по здоровью и эксперт по сну из онлайн-аптеки Dr Fox Online Pharmacy говорит, что существует несколько популярных поз - например, "солдатская", "карандаш", "эмбрион" и даже "тираннозавр". Одни полезнее для осанки, чем другие, а на спине спать всегда предпочтительнее, чем на боку или на животе. По словам доктора Ли, в таком положении мышцы могут расслабиться, а человеку удастся отдохнуть ночью - сказано в материале издания Daily Mail. Она перечислила самые распространенные положения тела, которые выбирают люди для сна и рассказала, в какой позе лучше спать для позвоночника, а какие считаются вредными.

Тиранозавр

Так прозвали позу, где человек, который спит на боку, поджимает руки и запястья к груди. По словам доктора Ли, сам по себе сон на боку - это не проблема, но именно такой позы, где руки прижаты к груди, лучше избегать. Несмотря на то, что такая поза дарит ощущение комфорта и безопасности, из-за нее в теле могут появиться покалывание и жжение мышцах.

Доктор Радж Дасгупта, специалист по медицине сна и главный медицинский консультант компании Sleepopolis, утверждает, что поза "тираннозавра" может привести к необратимому повреждению нервов - об этом он рассказал в материале издания HuffPost. Доктор убежден, что когда спишь, согнув руки и поджав их к груди, можно надавить на нервы в локтях или запястьях, это может замедлить кровообращение и вызвать онемение или покалывание в руках.

Карандаш

Некоторые люди, когда думают, в какой позе спать, выбирают карандаш - это удобная поза, когда руки опущены вдоль тела, а не свернуты калачиком. Доктор Ли говорит, что эта поза приемлема для сна, так как руки не согнуты в локтях или запястьях. Особенно хорошо, если есть удобная подушка. Как правило, эксперты рекомендуют спать на боку, при условии, что и тело, и голова обращены вбок, поскольку это помогает снизить нагрузку на суставы, поддерживать правильное положение позвоночника и предотвращать боль.

Эмбрион

По данным Фонда сна, это одна из самых распространенных поз во сне среди взрослых, и именно этот вариант - комфортный и безопасный. В таком положении, говорят врачи, выравнивается позвоночник, уменьшается храп. Поза эмбриона будет удобной для беременных женщин и людей, которые страдают от болей в спине, однако важно скручиваться не слишком сильно, иначе можно вызвать скованность суставов или ограничить глубокое дыхание. Если вы не знали, в какой позе нужно спать, чтобы утром чувствовать себя хорошо - выбирайте эту.

Солдат и гроб

По данным Daily Mail, для предотвращения болей в суставах обычно также рекомендуется спать на спине лицом к потолку, но иногда это может усугубить боли в шее, не говоря уже об обострении других проблем. Эксперты клиники Майо утверждают, что сон на спине - это на самом деле худшая поза для сна при апноэ во сне, то есть когда дыхание во время сна прерывается и возобновляется.

Существуют две основных позы - "солдат" (сон на спине с руками вдоль тела) и "гроб" (руки лежат на груди либо скрещенными, либо одна поверх другой). По мнению доктора Ли, "солдатский" вариант, вероятно, предпочтительнее. В такой позе позвоночник выравнивается правильно, руки и запястья прямые, а под колени можно положить подушку. Если в позе "солдата" вы чувствуете дискомфорт в плечах, следует попробовать выпрямить руки, как у морской звезды. Кроме того, по словам специалиста, желательно стараться спать, не сгибая и не скрещивая руки, чтобы избежать сдавливания нервов.

