Российские военные продолжают штурм Лисичанска, пытаясь блокировать его.

Российские военные штурмуют Лисичанск с южного и юго-западного направлений.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram.

"Сейчас продолжаются боевые действия между Волчеяровкой и нефтеперерабатывающим заводом. Они (оккупанты - УНИАН) пытаются блокировать город с этой стороны и завладеть транспортным сообщением с Донетчиной", - рассказал Гайдай.

В то же время российская армия продолжает уничтожать город. По словам Сергея Гайдая, целенаправленно обстреляны три насосные станции, одна из которых расположена в Новодружеске, разрушены два моста, автомобильный тоннель.

"Враг еще раз ударил по вероятному скоплению людей, обстреляв территорию рынка. Идет тотальное уничтожение жителей Луганщины россиянами", - добавил глава ЛОВА. По его словам, отдельные районы города обстреляны по несколько раз. По возможности, дома обследуются на наличие жертв.

Напомним, вчера оккупанты ударили из "Ураганов" по месту, где жители Лисичанска набирают воду для своих нужд. Как следствие, восемь человек погибли на месте, среди них один ребенок. Еще 21 человек ранен. Травмы различной степени тяжести. Люди госпитализированы в больницу в Краматорске.

Также стало известно еще о двух погибших местных жителях. По словам Сергея Гайдая, одна из женщин умерла в больнице Краматорска, куда ее доставили два дня назад. Еще одну женщину нашли в Лисичанске уже без признаков жизни.

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