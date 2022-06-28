Украинские бойцы уже уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1".

ВСУ продолжают бить по вражеским силам на захваченном россиянами острове Змеиный.

Детали успешных атак озвучила спикер оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона 28 июня.

По ее словам, ВСУ уже уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" захватчиков.

"Прошлой ночью было попадание по острову Змеиный снова. Общий итог этой операции – три "панцерника", оружия у Змеиного мы украли… и радиолокационная станция у них не работает. То есть подходы к острову усложнены, и в связи с этим раш*сты не могут подойти (к острову) и оказать помощь, подвезти какое-то вооружение или живую силу", – рассказала Гуменюк.

Как уточнила спикер в комментарии журналистам, речь идет об обобщенных данных за всю военную операцию по состоянию на утро 27 июня.

Ранее сообщалось, что ВСУ провели атаку на Змеином, нанесли более десяти точных поражений по оккупантам.

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