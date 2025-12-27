Россияне в Купянске испытывают дефицит всего возможного снабжения, - военный

По словам заместителя командира поисково-ударной группировки 2-го корпуса НГУ "Хартия", россияне не прекращают попытки ограниченных поставок с помощью дронов.

В Купянске Харьковской области у россиян возник дефицит всего возможного снабжения. Об этом рассказал заместитель командира поисково-ударной группировки 2-го корпуса НГУ "Хартия" с позывным "Волк" в эфире "Киев24".

"Ситуация в Купянске и его окрестностях контролируемая. Логистика тем россиянам, которые все еще находятся в городе, перекрыта полностью. Они не прекращают попытки ограниченных поставок своим людям с помощью дронов, но почти не получают боеприпасы, еду, лекарства, имеют дефицит, в принципе, всего", - сказал он.

"Волк" отметил, что россияне регулярно сдаются в плен. В это же время увеличивается количество пехотинцев, которых враг задействует для подкрепления, чтобы прорваться к окруженным оккупантам.

"В частности, вчера силами только нашей группировки было уничтожено 20 военнослужащих", - добавил военный.

Ключевой фактор успеха ВСУ на Купянском направлении

Ранее соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый рассказал, что в районе Купянска в Харьковской области оккупанты обманули сами себя, поскольку поверили в собственные "успехи", которых на самом деле нет. Аналитик отметил, что ключевой фактор успеха на Купянском направлении - это операционная тишина.

Погорелый поделился, что в ходе одной из операций сначала была освобождена северная часть Купянска. Также были проведены зачистки в центральной части города и в населенных пунктах, которые никогда не переходили под контроль врага.

