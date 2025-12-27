'Деньги на ветер': опубликован антирейтинг худших видеокарт для покупки в 2026 году

Модели с 8 ГБ видеопамяти для сборки нового геймерского ПК лучше не рассматривать, считают техноэксперты.

Подводя итоги уходящего года, техноблогеры с YouTube-канала Hardware Unboxed назвали худшие видеокарты, выпущенные в 2025 году, и которые нет смысла покупать в 2026-м. В подборку попали GPU разных ценовых категорий: от бюджетных решений до флагманов.

Открывает список GeForce RTX 5060 Ti на 8 ГБ. Ее главным недостатком является слишком малый объем VRAM, который не позволяет видеочипу раскрыть потенциал. Дополнительную путаницу создает практически идентичное название с версией на 16 ГБайт, из-за чего неопытные покупатели могут легко ошибиться при выборе.

По данным собственных тестов Hardware Unboxed, в некоторых сценариях разница между этими видеокартами может превышать 100%.

Второй картой из "антитопа" является AMD Radeon RX 9060 XT 8 ГБ. Ее ругают за те же недостатки, что и RTX 5060 Ti 8 ГБ. Но помимо этого блогеры напомнили, что AMD пыталась осложнить выход независимых обзоров этой модели, запретив партнерам рассылать тестовые образцы GPU различным СМИ.

Следом идет GeForce RTX 5050. Эта модель также получила минимальный по меркам 2025 года объем VRAM, но при этом демонстрирует откровенно слабую производительность. RTX 5060, которая продается на 19,5% дороже, обеспечивает на 33% более высокую кадровую частоту в играх.

Замыкает список GeForce RTX 5080. Основные претензии к ней – завышенная рекомендованная цена и малый объем видеопамяти. Эксперты отмечают, что 16 ГБ VRAM не соответствуют уровню предтоповой видеокарты в 2025 году. Также ее раскритиковали за малый прирост быстродействия относительно младшей GeForce RTX 5070 Ti.

Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является мобильная GeForce RTX 4060.

А Nvidia ранее в этом месяце прекратила поддержку видеокарт GTX 1000 и 900. Актуальный драйвер GeForce поддерживает либо модели линейки GeForce RTX, либо семейство GeForce GTX 16.

