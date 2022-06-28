Также россияне обстреляли Очаков. В результате обстрела погибли двое взрослых и ребенок, еще шесть человек получили ранения.

Оккупанты сегодня нанесли массированный ракетный удара по Николаеву и обстреляли Очаков.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По данным Кима, россияне выпустили по Николаеву около 11 ракет, часть из них сбила ПВО. Информация о пострадавших и последствиях уточняется.

"Сегодня, 28 июня, с 04:00 обстрелам подвергся город Очаков Очаковской общины. Попали по территории городского рынка, по зданию дворца культуры, в частный сектор, а также в два жилые здания (прямое попадание). Три человека погибли, из них один ребенок, еще шестеро ранены. Среди раненых также есть дети. Вследствие удара в некоторых районах отсутствует водо, - газо, энергоснабжение и интернет", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно о задержание в Николаеве экс-депутата городского совета за госизмену: подозреваемый работал над созданием фейковой "Николаевской народной республики". По данным местных СМИ, речь идет о Сергее Шубине - докторе наук по государственному управлению, заведующем кафедрой одного из местных вузов.

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