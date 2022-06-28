Продолжаются боевые действия в направлении Волчеяровка-южная окраина Лисичанского НПЗ и Мироновка – Углегорская ТЭС.

Противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Лисичанском направлении, с целью нанести потери, оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка и Яковлевка. Враг ведет штурмовые действия в направлении Волчеяровка – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются. Противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск", - говорится в сообщении.

С целью разоблачения огневых позиций наших подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка - спорное, в дальнейшем - вел наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все эти попытки и заставили врага отойти.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, выемки, Покровского, Бахмута и Соледара. Также враг проводит штурмовые действия в направлении Мироновка-Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях активных действий противник не вел, осуществляет обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Катериновка, Комар, Щербаки, Зеленый Гай и Новоданиловка. Нанес авиаудары вблизи Каменки, Авдеевки и Шевченко.

Наши воины отбили штурм в направлении Егоровка – Павловка. Враг с потерями отошел.

На Южнобугском направлении противник основные усилия сосредоточивает на удержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. С целью недопущения перегруппировки подразделений Сил обороны осуществлял огневое поражение подразделений наших войск с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Потемкино.

Ситуация в Лисичанске - что известно

По состоянию на 26 июня 2022 года после отступления Вооруженных сил Украины из Северодонецка и перехода города под полный контроль российских оккупантов, из опорных пунктов Луганской области осталось только один город Лисичанск, больше там зацепиться не за что.

27 июня в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты пытаются блокировать Лисичанск с двух направлений и окружить Вооруженные Силы Украины. Кроме того, враг пытался штурмовать Лисичанск. В этот же день оккупанты ударили из "Ураганов" по месту, где местные жители набирают воду для своих нужд, в результате этого по меньшей мере восемь человек погибли и более 20 получили ранения.

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