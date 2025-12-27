Последнее воскресенье года будет со снегом и штормовым ветром, - синоптик Диденко

С 30-го декабря Украину накроет новая волна похолодания.

В последнее воскресенье 2025 года, 28 декабря, украинцев засыплет снегом в сочетании с сильным ветром, хотя значительных морозов не предвидится. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых значений, 15-20 метров в секунду. Снег и мокрый снег 28-го декабря организуют атмосферные фронты восточного циклона", - отмечает Диденко.

При этом будет не так уж и холодно - температура воздуха в течение дня составит от 2 мороза до 3 тепла.

Видео дня

"Ночью будет подмерзать, поэтому на дорогах уже свободно себя чувствует гололедица, осторожно", - предостерегает синоптик.

В Киеве завтра ожидается мокрый снег и сильный ветер, в течение дня около нуля.

В последующие дни в Украине ожидается влажная погода с периодическим снегом. А под Новый год усилятся морозы, и с 30-го декабря Украину накроет новая волна похолодания, прогнозирует синоптик.

Какой будет погода в январе

Синоптики прогнозируют, что грядущий январь в Украине будет холоднее нормы. Ожидается, что средняя за месяц температура составит -1°...-7°, что на 1,5 градуса выше, чем обычно.

Количество осадков при этом будет в пределах нормы.

