Командиры армии РФ грабят и терроризируют личный состав.

После неудачного мятежа, инициированного главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, Минобороны РФ подало законопроект "О статусе военнослужащего", в котором признало проблемы с системными денежными поборами со стороны командования и несоблюдение прав российских "воинов", пишет "Можем объяснить".

Из записки к законопроекту следует, что расходы на армию резко возросли с началом полномасшабной войны против Украины, но средств все равно не хватает. Подопечные Сергея Шойгу признают, в частности, что российские командиры отдают приказы "без определения мер по материально-техническому обеспечению". Как следствие, ремонт и замена техники, оружия производится за счет личного состава.

В МО РФ связывают именно с этой проблемой частые досрочные увольнения со службы и снижение "морально-политического и психологического состояния" войска страны-агрессора.

Видео дня

Кроме того, в документе подтверждаются то, что ранее стало известно от российских военных. В частности, о взятках в 100 тысяч рублей за освобождение от несения службы на передовой, произволе с отпусками (их получают или "приближенные" или те, кто даст взятку командиру), проблемах с обеспечением едой и лекарствами.

Минобороны для решения проблемы предлагает внести изменения в устав, запретив своим командирам требовать от личного состава то, на что не предусмотрено выделение денег.

Траты РФ на войну в Украине - последние новости

27 июня российский диктатор Владимир Путин проговорился, что деятельность наемников ЧВК "Вагнер" финансировали за счет средств госбюджета России. По его словам, за год ЧВК получила 86,3 миллиарда рублей на выплаты наемникам.

Пропагандист Дмитрий Киселев проговорился о реальных масштабах финансирования "проектов" Пригожина, назвав сумму почти в 10 раз больше.

Эксперты прогнозировали, что после этого страны мира сделают шаг к признанию РФ страной-спонсором терроризма – через признание ЧВК "Вагнера", активно участвующей в войне против Украины, террористической организацией.

4 июля Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнера" – террористической организацией,

Вас также могут заинтересовать новости: