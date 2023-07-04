Такая формулировка впервые закреплена в официальном документе международной организации.

Во вторник, 4 июля, Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма. В то же время частная военная компания "Вагнер" была признана террористической организацией, сообщила член украинской делегации в ПА ОБСЕ, заместитель председателя фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук.

"Сегодня завершили работу на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере принятием итоговой декларации, которая, в частности, говорит, что терроризм составляет одну из самых больших угроз международному миру и безопасности; действия "Группы Вагнера" от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические (подчеркивая, что президент РФ лично признал, что "Группа Вагнера" была "полностью финансирована" государством)", – написала Кравчук.

Она также отметила, что в декларации содержится призыв к государствам-членам ужесточать международные нормы, которые четко признают террористический характер ЧВК "Вагнера" и ответственность РФ как государства-спонсора этой террористической организации.

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Кравчук выразила надежду, что после этого ряд стран, в частности, США, также признают Россию спонсором терроризма.

"Впервые такая формулировка закреплена в официальном документе международной организации! Кстати, аналогичный термин "state sponsor of terrorism" знает и законодательство США, которые также являются членом ОБСЕ. Надеюсь, что это решение станет катализатором признания государства-агрессора спонсором терроризма не только в США, но и во всем мире", – написала она.

Признание РФ спонсором терроризма - последние новости

По состоянию на июль 2023 года 11 стран и международных организаций признали Россию государством-спонсором терроризма. Среди них - ПАСЕ, Парламентская ассамблея НАТО, Европарламент, Литва, Украина, Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды, Польша и Словакия.

Эксперты прогнозировали, что на фоне последних событий в РФ, связанных с мятежом, устроенным ЧВК "Вагнера", стран и организаций, прибегших к этому шагу, может стать больше.

В частности, на фоне этих событий российский диктатор Владимир Путин признался, что ЧВК "Вагнера" финансировалась из государственного бюджета РФ в течение года – с мая 2022 года по май 2023 года. По его словам, на нужды военной компании, сыгравшей значительную роль в войне РФ против Украины, потратили 86 млрд рублей. Российский пропагандист Дмитрий Киселев утверждал, что всего на содержание ЧВК было потрачено 858 млрд рублей.

Следовательно, страны мира получили возможность признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией, а далее – РФ признать спонсором терроризма.

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