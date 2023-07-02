Российский пропагандист Дмитрий Киселев проговорился о масштабах сумм, которые получили "вагнеровцы" и компания Пригожина "Конкорд".

Российский пропагандист Дмитрий Киселев проговорился о реальных масштабах финансирования "проектов" Пригожина.

В эфире программы "Вести недели" он уточнил, что основатель ЧВК "Вагнер" получил в рамках заключенных госконтрактов с наемниками от Путина более 858 миллиардов рублей. В свою очередь на частную компанию Пригожина "Конкорд" было выделено еще 845 миллиардов рублей "за оказание услуг".

"Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания "Вагнер" в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг "Конкорд" оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций", - сказал Киселев.

При этом издание "Медуза" подмечает, что это в десяток раз больше, чем ранее сообщал лидер РФ 27 июня.

Путин рассекретил, за чьи средства "живет" ЧВК "Вагнер"

Напомним, во вторник, 27 июня, Путин во время своего обращения к россиянам впервые озвучил, что наемников ЧВК "Вагнер" финансируют с госбюджета России. Тогда диктатор уточнил, что в период с мая прошлого года (2022) по май текущего - 2023 года, на выплаты боевикам ушло налогов на уровне 86,3 миллиарда рублей.

Еще около 110,2 миллиарда ушло на обеспечение страховых выплат "вагнеровцам", а 80 млрд рублей получила пригожинская "Конкорд", отмечал Путин.

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