Недавно в РФ арестовали отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, который часто проводил эфиры с террористом Гиркиным.

Российский политический комментатор Дмитрий Еловский прокомментировал задержание российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). По его словам, тот давно нарывался на арест, поскольку критиковал действия Путина и Минобороны РФ, однако задержали не только Гиркина.

"Гиркин давно нарывался. Критиковал и Путина, и Минобороны, и Пригожина. Человек весьма неудобный, и которого лишили какой-либо возможности непосредственно участвовать в войне против Украины. Мы помним его попытки попасть на фронт. Все это захлебнулось в какой-то череде неловких попыток записаться в ЧВК "Вагнер", где его футболили из штаба в штаб. До фронта Гиркин так и не доехал, запостил несколько фото в форме, и этим все закончилось", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Еловский напомнил, что Гиркин является основателем Телеграм-канала "Клуб рассерженных патриотов". По его словам, теперь этот клуб становится "клубом задержанных патриотов". Так, накануне арестовали отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, с которым Гиркин часто выходил в эфир.

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Как заметил ведущий, 21 июля фанаты террориста Гиркина-Стрелкова приехали к стенам Мещанского суда Москвы, чтобы его поддержать. Там было около 15-20 человек, некоторых задержали.

"Кого-то задержали – того же Губарева. Сейчас забавно наблюдать, что будет дальше с этими активистами, как они будут проводить свои мероприятия. Неделю назад были обыски и срывали мероприятия Гиркина в книжных магазинах и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ну, в общем, за что боролись, на то и напоролись", – добавил гость эфира.

Еловский подчеркнул, что сейчас за критику власти сажают тех, кто по сути является наиболее преданными сторонниками путинского режима. При этом он считает, что если Игоря Гиркина все же отправят в колонию, он получит минимальный срок.

Задержание Гиркина в России

21 июля сообщалось, что террориста Гиркина-Стрелкова задержали в России, а в его квартире проводят обыски.

Впоследствии стало известно, что Мещанский суд Москвы взял его под стражу сроком на два месяца. Арест требовало следствие, поскольку тот якобы имеет конспирологические навыки и может легко скрыться. В то же время сам Гиркин просил отправить его под домашний арест из-за проблем со здоровьем.

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