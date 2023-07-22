Бывший полевой командир "ДНР" пользуется большим авторитетом среди российских сторонников войны.

Арест бывшего полевого командира боевиков "ДНР" Игоря Гиркина, вероятно, разозлит провоенную часть российского общества. Об этом сообщает британская разведка.

Британцы отмечают, что Гиркин долгое время критиковал Министерство обороны России за то, как оно ведет войну против Украины. Однако в последние дни он перешел к прямой критике уже непосредственно президента России Владимира Путина, в том числе выражал недовольство самим фактом его пребывания у власти.

Спусковым крючком для Гиркина, решившего перейти на неприкрытую критику путинского режима, британцы считают мятеж "Вагнера" и то, как он закончился.

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В британской разведке напомнили, что Гиркин пользуется определенным авторитетом у российского провоенного сообщества, которое уважает его за былые "заслуги" на Донбассе в 2014 году.

"Этот шаг (арест Гиркина – УНИАН), скорее всего, приведет в ярость других членов сообщества военных блогеров — и представителей действующей армии, — которые в основном считают Гиркина проницательным военным аналитиком и патриотом", – полагает британская разведка.

Также британцы считают, что сегодня табу на критику властей в России "значительно ослабло".

Арест Гиркина в России – последние новости

Накануне московский суд отправил Игоря Гиркина в СИЗО на два месяца по подозрению в "экстремизме". Хотя отставной террорист давно и последовательно критикует российские власти, в уголовном деле про него пока фигурируют только два поста в Telegram, опубликованные 25 мая прошлого года. В них он обвинил "власти ДНР" в "безответственности и вредительстве" и заявил, что "за такое расстреливать мало".

Аналитики Института изучения войны считают, что арест Гиркина именно сейчас говорит о резком смещении баланса сил внутри кремлевской элиты. Бывший террорист, вероятно, попал под масштабную волну репрессий, направленную на окончательное пресечение любой критики властей в России.

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