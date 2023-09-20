Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление, а у вертолета взрывом повреждена хвостовая часть.

На аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье диверсанты взорвали два самолета и вертолет, они получили существенные повреждения. Инцидент произошел 18 сентября, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Происшествие вызвало нешуточную истерику в высших военных коридорах — на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты (самолеты-разведчики)", - рассказали в ГУР.

Отмечается, что неизвестными лицами на тщательно охраняемом аэродроме была заложена взрывчатка и взорваны самолеты АН-148 и Ил-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет Ми-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью.

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По данным разведки, повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, находившийся рядом с остальными на стоянке, получил незначительные повреждения.

Сейчас российские карательные органы ищут диверсантов и ограничивают распространение в местных СМИ информацию о произошедшем.

В России снова "самолетикопад" - что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 20 сентября, в Воронежской области России разбился истребитель Су-34. По данным пропагандистских СМИ и Telegram-каналов, экипаж из двух человек успел катапультироваться. Их эвакуировали с места падения самолета.

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