В России из-за повышенной радиации закрыли спальни детского сада

Это не первый случай, когда в Кемеровской области в помещениях различных учреждений фиксируют повышенный уровень радиации.

В спальнях и игровых комнатах одного из детских садов Кемерова обнаружены следы радона.

Читайте такжеУченые назвали причину, по которой человечество погибнет

По факту составлен протокол по делу об административном правонарушении, эксплуатация помещений временно запрещена. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отметим, что это не первый случай, когда в Кемеровской области в помещениях различных учреждений фиксируют повышенный уровень радиации. Проверке Роспотребнадзора подвергались школы, детские сады, интернаты и так далее.

На этот раз нарушения санитарного законодательства выявлены в помещениях пeрвой средней группы «Золотой ключик» и второй младшей группы «Смешарики» детского сада № 145 города Кемерово.

«Мощность эффективной дозы гамма-излучения в помещениях не превышает мощности дозы гамма-излучения на открытой местности», — уточнили в ведомстве.

Для принятия решения о привлечении юридического лица к административной ответственности, материалы дела были направлены в Заводской районный суд города. Эксплуатация помещений приостановлена на 35 суток.