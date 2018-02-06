В России из-за повышенной радиации закрыли спальни детского сада

08:33, 06 февраля 2018
Русский міръ
1268 0
В детском саду в Кемерове из-за радиации закрыли четыре кабинета / Фото УНИАН

Читайте такжеУченые назвали причину, по которой человечество погибнет

По факту составлен протокол по делу об административном правонарушении, эксплуатация помещений временно запрещена. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отметим, что это не первый случай, когда в Кемеровской области в помещениях различных учреждений фиксируют повышенный уровень радиации. Проверке Роспотребнадзора подвергались школы, детские сады, интернаты и так далее.

На этот раз нарушения санитарного законодательства выявлены в помещениях пeрвой средней группы «Золотой ключик» и второй младшей группы «Смешарики» детского сада № 145 города Кемерово.

«Мощность эффективной дозы гамма-излучения в помещениях не превышает мощности дозы гамма-излучения на открытой местности», — уточнили в ведомстве.

Для принятия решения о привлечении юридического лица к административной ответственности, материалы дела были направлены в Заводской районный суд города. Эксплуатация помещений приостановлена на 35 суток.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #радиация в детском саду