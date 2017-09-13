Около половины россиян одобряют пакт Молотова-Риббентропа, чуть меньше вообще не слышали о нем - опрос

Почти половина жителей России (45%) одобряют пакт Молотова-Риббентропа о разделе Восточной Европы, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", как пишет ZN,UA.

Осуждают пакт 17% русских, а 38% сказали, что "ничего не знают об этом" или затруднились ответить.

Слышали о секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа и уверены, что они действительно были, 40% жителей России, еще 17% слышали, но думают, что это фальшивка. Остальные либо не слышали, либо затруднились ответить.

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Пакт Молотова-Риббентропа более известный в Европе как пакт Сталина-Гитлера, был подписан 24 августа 1939 года. 1 сентября гитлеровская армия напала на Польшу с запада, а 17 сентября сталинская армия – с востока.

В мае президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о том, что в пакте Риббентропа-Молотова "был смысл". Меркель ответила, что этот пакт "был подписан на противоправной основе, но, конечно, Вторую мировую войну инициировала национал-социалистическая Германия".