В России пьяный десантник с криком "захватим Украину" ударил пропагандиста НТВ в прямом эфире (видео)

В Парке Горького в Москве, где 2 августа традиционно отмечается День ВДВ, неизвестный мужчина ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Это произошло в прямом эфире.

На видео видно, что мужчина подошел к камере и выругался, а также сказал: "захватим Украину". Корреспондент попросил его замолчать, после чего получил удар в челюсть.

Как сообщает НТВ, вскоре хулиган был задержан. Предположительно, он является бывшим десантником, и находился в состоянии алкогольного опьянения. на нем была надета футболка с символикой антиукраинской организации "Оплот".