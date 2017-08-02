В России пьяный десантник с криком "захватим Украину" ударил пропагандиста НТВ в прямом эфире (видео)
14:35, 02 августа 2017Русский міръ
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Нападавший носит футболку с символикой "Оплот".
Мужчина применил силу после того, как репортер попросил его замолчать / Кадр из видео НТВ
В Парке Горького в Москве, где 2 августа традиционно отмечается День ВДВ, неизвестный мужчина ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Это произошло в прямом эфире.
На видео видно, что мужчина подошел к камере и выругался, а также сказал: "захватим Украину". Корреспондент попросил его замолчать, после чего получил удар в челюсть.
Как сообщает НТВ, вскоре хулиган был задержан. Предположительно, он является бывшим десантником, и находился в состоянии алкогольного опьянения. на нем была надета футболка с символикой антиукраинской организации "Оплот".
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