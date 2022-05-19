Пострадавшие от сексуального насилия звонят на линию психологической помощи и делятся историями, от которых в жилах стынет кровь.

Каждый день на горячую линию психологической помощи уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступают десятки звонков. Пострадавшие люди рассказывают о сексуальных зверствах рашистов, от которых в жилах стынет кровь.

Несколько из ужасающих историй рассказала в своем официальном Telegram-канале омбудсмен Людмила Денисова.

Сейчас ВСУ освобождают населенные пункты на Харьковщине, и большинство звонков поступает из этого региона — от жертв и их близких. За последние сутки пострадавшие обращались 56 раз. А за один только час позвонили 10 человек, 8 из которых — изнасилованы. Сюда входят и два мальчика 10 лет.

Сексуальные преступления россиян в Украине

Рашисты изнасиловали девочек-тройняшек 9 лет. У всех тяжелые травмы половых органов. Все происходило на глазах матери, которая находится в состоянии шока.

На глазах мамы ее девятилетнюю дочь изнасиловали свечкой.

Однолетнего мальчика насиловали двое рашистов. В результате этого зверства он умер.

Девочку двух лет насиловали двое российских военных преступников.

Изнасилованы мужчины 67 и 78 лет.

"Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира! Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты геноцида украинского народа", — написала Денисова.

Напомним, это, к большому сожалению, не первые факты ужасных изнасилований. Несколько дней назад стало известно, что на Харьковщине надругались над 83-летней бабушкой. А в середине апреля мир потрясла история о том, как псковский десантник изнасиловал младенца.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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