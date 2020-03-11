В России врачи приняли женщину с панкреатитом за сумасшедшую и бросили ее умирать в коридоре

Женщину вывезли из палаты, потому что она громко кричала от боли.

В Екатеринбурге 30-летняя россиянка Надежда Богданова умерла на второй день пребывания в 20 городской больнице. В момент смерти женщина находилась не в палате, а в больничном коридоре – врачи вывезли ее туда, потому что она слишком громко кричала.

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Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на мужа погибшей Андрея.

«Врачи рассказали, что она громко кричала от боли. У неё сильно болел живот», – рассказал он.

В общении с журналистами Андрей рассказал, что у него есть претензии к врачам больницы. Он считает, что его жену можно было спасти, но вместо этого медики положили женщину в коридоре, выдав ей «утку».

«Когда она кричала от боли, то врачи решили, что она сумасшедшая. Поставили ей снотворный укол и вывезли из палаты в коридор. Если бы ее сразу увезли в реанимацию, то она была бы жива», - утверждает он.

Муж погибшей женщины намерен обратиться в управление регионального СКР, чтобы написать заявление по поводу трагедии.

В пресс-службе екатеринбургского Горздрава информацию о смерти пациентки подтвердили. Также там добавили, что в больнице проведут тщательную служебную проверку.

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